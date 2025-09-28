Storseger för Västerås SK hemma mot Lidköpings FK

Seger för Västerås SK med 7–0 mot Lidköpings FK

Västerås SK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hanna Gunnarsson med tre mål för Västerås SK

Västerås SK hade en riktig målfest när man besegrade Lidköpings FK hemma på Hitachi Energy Arena i division 1 mellersta dam. Västerås SK vann med hela 7–0 (1–0).

Hanna Gunnarsson gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Maja Eriksson 2, Tilda Hellén och Sargonia Solaka.

I nästa match, lördag 4 oktober, har Västerås SK Älvsjö AIK borta på Älvsjö IP 13.00, medan Lidköpings FK spelar hemma mot Degerfors 15.00.