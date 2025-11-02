Strahinja Pavlovic matchhjälte när Milan sänkte Roma
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Milan vann med 1–0 (1–0) hemma mot Roma i Serie A.
Det här var Milans femte nolla den här säsongen.
Det var nionde matchen i rad utan förlust för Milan.
Parma nästa för Milan
Det här var Milans fjärde uddamålsseger den här säsongen.
För Milan gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Roma är på fjärde plats.
Lagen möts på nytt den 25 januari.
Nästa motstånd för Milan är Parma. Lagen möts lördag 8 november 20.45.
Milan–Roma 1–0 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (39) Strahinja Pavlovic (Rafael Leao).
Varningar, Milan: Youssouf Fofana. Roma: Gianluca Mancini, Zeki Celik, Mario Hermoso, Wesley, Neil El Aynaoui.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Milan: 2-3-0
Roma: 3-0-2
Nästa match:
Milan: Parma, borta, 8 november
