Strahinja Pavlovic matchhjälte när Milan sänkte Roma

Milan vann med 1–0 mot Roma

Strahinja Pavlovic matchvinnare för Milan

Milans sjätte seger

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Milan vann med 1–0 (1–0) hemma mot Roma i Serie A.

Det här var Milans femte nolla den här säsongen.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Milan.

Parma nästa för Milan

Det här var Milans fjärde uddamålsseger den här säsongen.

För Milan gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Roma är på fjärde plats.

Lagen möts på nytt den 25 januari.

Nästa motstånd för Milan är Parma. Lagen möts lördag 8 november 20.45.

Milan–Roma 1–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (39) Strahinja Pavlovic (Rafael Leao).

Varningar, Milan: Youssouf Fofana. Roma: Gianluca Mancini, Zeki Celik, Mario Hermoso, Wesley, Neil El Aynaoui.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 2-3-0

Roma: 3-0-2

Nästa match:

Milan: Parma, borta, 8 november