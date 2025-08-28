Strasbourg besegrade Bröndby i Conference League Play off herr

Seger för Strasbourg – 3–2 totalt

Avgörande målet kom i 85:e minuten.

Emanuel Emegha med två mål för Strasbourg

Strasbourg vann totalt mot Bröndby i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 2–3 till Strasbourg, vilket betyder att Strasbourg står som segrare med totala resultatet 3–2.

Strasbourgs Emanuel Emegha tvåmålsskytt

Strasbourg startade matchen bäst och tog ledningen. Emanuel Emegha gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan, genom Ismael Doukoure.

Bröndby reducerade till 1–2 i slutminuterna av första halvlek, genom Daniel Wass. I 66:e minuten slog Emanuel Emegha till återigen, och gjorde 1–3.

Med fem minuter kvar att spela reducerade Bröndby genom Michael Gregoritsch. Men mer än så orkade Bröndby inte med.

Bröndby–Strasbourg 2–3 (1–2), 2–3 totalt

Conference League Play off herr, Brøndby Stadium

Mål: 0–1 (15) Emanuel Emegha, 0–2 (40) Ismael Doukoure, 1–2 (44) Daniel Wass, 1–3 (66) Emanuel Emegha, 2–3 (85) Michael Gregoritsch.

Varningar, Bröndby: Noah Teye Nartey, Stijn Spierings, Frederik Alves, Michael Gregoritsch, Oliver Villadsen. Strasbourg: Ismael Doukoure, Emanuel Emegha, Junior Mwanga, Diego Moreira, Mamadou Sarr, Mike Penders.