Strasbourg sänkte Metz – Joaquin Panichelli matchhjälte
- Strasbourg vann med 1–0 mot Metz
- Joaquin Panichelli matchvinnare för Strasbourg
- Metz nu 13:e, Strasbourg på sjätte plats
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Strasbourg vann med 1–0 (0–0) borta mot Metz i Ligue 1 herr.
Metz–Strasbourg – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Strasbourg med 2–1.
Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Meinau.
Nästa motstånd för Strasbourg är Nantes. Lagen möts söndag 24 augusti 17.15 på Stade de la Meinau.
Metz–Strasbourg 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien
Mål: 0–1 (86) Joaquin Panichelli.
Varningar, Metz: Koffi Kouao, Jessy Deminguet. Strasbourg: Mamadou Sarr, Abdoul Ouattara.
Nästa match:
Strasbourg: Nantes, hemma, 24 augusti
