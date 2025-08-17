Strasbourg sänkte Metz – Joaquin Panichelli matchhjälte

Strasbourg vann med 1–0 mot Metz

Joaquin Panichelli matchvinnare för Strasbourg

Metz nu 13:e, Strasbourg på sjätte plats

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Strasbourg vann med 1–0 (0–0) borta mot Metz i Ligue 1 herr.

Metz–Strasbourg – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Strasbourg med 2–1.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Meinau.

Nästa motstånd för Strasbourg är Nantes. Lagen möts söndag 24 augusti 17.15 på Stade de la Meinau.

Metz–Strasbourg 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (86) Joaquin Panichelli.

Varningar, Metz: Koffi Kouao, Jessy Deminguet. Strasbourg: Mamadou Sarr, Abdoul Ouattara.

Nästa match:

Strasbourg: Nantes, hemma, 24 augusti