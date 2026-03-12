Strasbourg vann efter kanonstart mot Rijeka

Strasbourg blir nästa motstånd för Rijeka

Strasbourg-seger med 2–1 mot Rijeka

Martial Godo avgjorde för Strasbourg

Strasbourg startade bra i matchen mot Rijeka på bortaplan på torsdagen. Efter två minuters spel gjorde Joaquin Panichelli 1–0. Till slut blev det 2–1 i matchen i Conference League herr.

Rijeka–Strasbourg – mål för mål

Strasbourg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara två minuter slog Joaquin Panichelli till.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Martial Godo ökade ledningen. Ante Majstorovic reducerade för Rijeka i 76:e minuten. Men mer än så orkade Rijeka inte med.

Lagen möts igen på Stade de la Meinau torsdag 19 mars 21.00.

Rijeka–Strasbourg 1–2 (0–1)

Conference League herr, Stadion Rujevica

Mål: 0–1 (2) Joaquin Panichelli, 0–2 (72) Martial Godo, 1–2 (76) Ante Majstorovic.

Varningar, Rijeka: Toni Fruk, Ante Majstorovic. Strasbourg: Ismael Doukoure, Guela Doue, Andrew Omobamidele.

Nästa match:

Strasbourg: HNK Rijeka, hemma, 19 mars 21.00