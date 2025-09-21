Strasbourg vann med 3–2 borta mot Paris FC

Strasbourg vann med 3–2 mot Paris FC

Strasbourgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emanuel Emegha avgjorde för Strasbourg

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Strasbourg, som vann borta mot Paris FC med 3–2 (1–0) i Ligue 1 herr på söndagen.

Segern var Strasbourgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Paris FC–Strasbourg – mål för mål

Strasbourg tog ledningen i 27:e minuten, genom Kendry Paez på pass av Diego Moreira. Guela Doue ökade Strasbourgs ledning med knappa kvarten kvar.

Med nio minuter kvar att spela reducerade Paris FC genom Nouha Dicko.

Bara sex minuter senare var det Emanuel Emegha som såg till att Strasbourg ökade ledningen till 1–3.

Paris FC reducerade till 2–3 tre minuter senare genom Alimami Gory. Mer än så blev det dock inte för Paris FC.

Det här var Strasbourgs fjärde uddamålsseger.

Paris FC ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Strasbourg ligger på fjärde plats.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Meinau.

Nästa motstånd för Strasbourg är Marseille. Lagen möts fredag 26 september 20.45 på Stade de la Meinau.

Paris FC–Strasbourg 2–3 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 0–1 (27) Kendry Paez (Diego Moreira), 0–2 (78) Guela Doue, 1–2 (81) Nouha Dicko, 1–3 (87) Emanuel Emegha, 2–3 (90) Alimami Gory.

Varningar, Paris FC: Maxime Lopez. Strasbourg: Emanuel Emegha, Mike Penders, Martial Godo, Mamadou Sarr, Valentin Barco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 2-0-3

Strasbourg: 4-0-1

Nästa match:

Strasbourg: Olympique Marseille, hemma, 26 september