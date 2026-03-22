Strasbourgs starka svit mot Nantes fortsätter

Strasbourg vann med 3–2 mot Nantes

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Joaquin Panichelli tvåmålsskytt för Strasbourg

Nantes är ett motstånd som verkar passa bra för Strasbourg. På söndagen tog Strasbourg ännu en seger borta mot just Nantes. Matchen i Ligue 1 herr slutade 3–2 (1–1). Det var Strasbourgs femte raka seger mot just Nantes.

Joaquin Panichelli blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på tilläggstid.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Strasbourg.

Dehmaine Tabibou öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav Nantes en tidig ledning. Strasbourg kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Maxi Oyedele efter pass från Samuel Amo-Ameyaw.

Direkt efter pausen ökade Matthis Abline Nantes ledning. Joaquin Panichelli kvitterade för Strasbourg efter förarbete av Gessime Yassine med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom på övertid när Joaquin Panichelli återigen slog till och gjorde 2–3 för Strasbourg. Panichelli fullbordade därmed lagets vändning.

Resultatet innebär att Nantes ligger kvar på 17:e plats och Strasbourg på åttonde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Strasbourg med 1–0.

Söndag 5 april 17.15 spelar Nantes borta mot Metz. Strasbourg möter Niza hemma på Stade de la Meinau lördag 4 april 17.00.

Nantes–Strasbourg 2–3 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 1–0 (6) Dehmaine Tabibou, 1–1 (45) Maxi Oyedele (Samuel Amo-Ameyaw), 2–1 (53) Matthis Abline, 2–2 (78) Joaquin Panichelli (Gessime Yassine), 2–3 (90) Joaquin Panichelli.

Varningar, Nantes: Bahereba Guirassy, Johann Lepenant, Ibrahima Sissoko. Strasbourg: Valentin Barco, Samuel Amo-Ameyaw, Maxi Oyedele.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-0-4

Strasbourg: 2-3-0

Nästa match:

Nantes: Metz, borta, 5 april 17.15

Strasbourg: Nice, hemma, 4 april 17.00