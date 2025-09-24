Sturm Graz föll borta med 0–2 mot Midtjylland

Seger för Midtjylland med 2–0 mot Sturm Graz

Självmål matchvinnare för Midtjylland

Midtjylland höll tätt bakåt

Sturm Graz räckte inte till mot Midtjylland på bortaplan i Europa League. Matchen på onsdagen slutade 2–0 (1–0) till Midtjylland.

Nottingham Forest nästa för Midtjylland

Midtjylland gjorde 1–0 efter sju minuters spel. 2–0-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Ousmane Diao slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

När lagen senast möttes, för tre år sedan, blev det seger för Midtjylland med 2–0.

Nästa motstånd för Sturm Graz är Rangers. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på Merkur Arena.

Midtjylland–Sturm Graz 2–0 (1–0)

Europa League, MCH Arena

Mål: 1–0 (7) Självmål, 2–0 (88) Ousmane Diao.

Varningar, Midtjylland: Junior Brumado, Franculino, Philip Billing. Sturm Graz: Emanuel Aiwu, Maurice Malone.

Nästa match:

Sturm Graz: Rangers FC, hemma, 2 oktober