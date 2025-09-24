Sturm Graz föll borta med 0–2 mot Midtjylland
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Midtjylland med 2–0 mot Sturm Graz
- Självmål matchvinnare för Midtjylland
- Midtjylland höll tätt bakåt
Sturm Graz räckte inte till mot Midtjylland på bortaplan i Europa League. Matchen på onsdagen slutade 2–0 (1–0) till Midtjylland.
Nottingham Forest nästa för Midtjylland
Midtjylland gjorde 1–0 efter sju minuters spel. 2–0-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Ousmane Diao slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
När lagen senast möttes, för tre år sedan, blev det seger för Midtjylland med 2–0.
Nästa motstånd för Sturm Graz är Rangers. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på Merkur Arena.
Midtjylland–Sturm Graz 2–0 (1–0)
Europa League, MCH Arena
Mål: 1–0 (7) Självmål, 2–0 (88) Ousmane Diao.
Varningar, Midtjylland: Junior Brumado, Franculino, Philip Billing. Sturm Graz: Emanuel Aiwu, Maurice Malone.
Nästa match:
Sturm Graz: Rangers FC, hemma, 2 oktober
Den här artikeln handlar om: