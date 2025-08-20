Fem mål för Bodö/Glimt utan svar

Sturm Graz nästa för Bodö/Glimt

Bodö/Glimt-seger med 5–0 mot Sturm Graz

Sturm Graz fick en tuff start på dubbelmötet med Bodö/Glimt i Champions League Play off. Bodö/Glimt vann på hemmaplan med 5–0 (3–0). Tisdag 26 augusti spelas returen på Worthersee Stadion.

Kasper Hogh blev matchvinnare

Bodö/Glimt fick en bra start på matchen. Kasper Hogh slog till, redan i sjunde minuten.

Bodö/Glimt ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Odin Luraas Bjortuft framspelad av Patrick Berg, i tionde minuten.

Bodö/Glimt gjorde 3–0 i 25:e minuten, när Ulrik Saltnes fick träff. I 54:e minuten slog Håkon Evjen till, och gjorde 4–0.

Bodö/Glimt ökade ledningen till 5–0 i 79:e minuten.

Bodö/Glimt–Sturm Graz 5–0 (3–0)

Champions League Play off, Aspmyra Stadion

Mål: 1–0 (7) Kasper Hogh, 2–0 (10) Odin Luraas Bjortuft (Patrick Berg), 3–0 (25) Ulrik Saltnes, 4–0 (54) Håkon Evjen, 5–0 (79) Självmål.

Varningar, Bodö/Glimt: Patrick Berg. Sturm Graz: Tomi Horvat, Arjan Malic.