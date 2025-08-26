Bodö/Glimt vann med 6–2 totalt

Tim Oermann matchvinnare för Sturm Graz

Mathias Jörgensen nätade för Bodö/Glimt

Sturm Graz lyckades inte vinna på hemmaplan i andra matchen mot Bodö/Glimt i Champions League Play off. Matchen slutade 2–1 till Sturm Graz, vilket betyder att Bodö/Glimt står som segrare med totala resultatet 6–2.

Tim Oermann slog till efter 73 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Sturm Graz–Bodö/Glimt – mål för mål

Gästande Bodö/Glimt fick en bra start på matchen. Mathias Jörgensen gjorde målet på pass av Jens Hauge, redan i 15:e minuten.

Sturm Graz kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel, genom Seedy Jatta. Det dröjde till den 73:e minuten innan Tim Oermann avgjorde matchen. Oermann fullbordade därmed Sturm Graz vändning.

Sturm Graz–Bodö/Glimt 2–1 (1–1), 2–6 totalt

Champions League Play off, Worthersee Stadion

Mål: 0–1 (15) Mathias Jörgensen (Jens Hauge), 1–1 (30) Seedy Jatta, 2–1 (73) Tim Oermann.

Varningar, Sturm Graz: Dimitri Lavalee, Tim Oermann. Bodö/Glimt: Villads Nielsen.