Sundsvalls DFF vände halvtidsunderläge till seger

Sundsvalls DFF-seger med 3–2 mot Sollentuna

Ida Åkerlund tvåmålsskytt för Sundsvalls DFF

Andra raka segern för Sundsvalls DFF

Sundsvalls DFF hade problem och låg under med 1–2 efter första halvlek i matchen i division 1 norra dam mot Sollentuna på NP3 Arena. Men i andra halvlek kom vändningen, och till slut blev det 3–2 för hemmalaget Sundsvalls DFF.

– Jag är så stolt över tjejerna! Matchen var absolut inte vår i första halvlek, vi hade svårt att hitta sätt att hantera deras uppspel. Vi tydliggjorde några saker i halvtid och sen kunde vi exponera dem mer. En ren krigarvinst av oss idag, kommenterade Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson.

Ida Åkerlund med två mål för Sundsvalls DFF

Ida Åkerlund gjorde två mål, och Olivia Strand ett mål för Sundsvalls DFF, målen för Sollentuna gjordes av Tuva Klar och Engla Söderkvist.

Det här var Sundsvalls DFF:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sollentunas tredje uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Sundsvalls DFF ligger kvar på tionde plats och Sollentuna på åttonde plats i tabellen.

I nästa match möter Sundsvalls DFF Karlberg borta och Sollentuna möter IFK Lidingö hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 september 14.00.