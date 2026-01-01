Sviten håller i sin för Watford – 3–0 mot Birmingham
- Watford vann med 3–0 mot Birmingham
- Watfords fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Watfords Thomas Ince tremålsskytt
Segertåget fortsätter för Watford efter ny vinst. Mot Birmingham på hemmaplan på Vicarage Road Stadium på torsdagen vann med 3–0 (2–0) och har nu fyra segrar i rad i Championship.
Det här var Watfords fjärde nolla den här säsongen.
Hull nästa för Watford
Watford fick en bra start på matchen när Thomas Ince gjorde målet efter förarbete av Giorgi Chakvetadze redan i nionde minuten.
Watford gjorde också 2–0 på nytt genom Thomas Ince i 38:e minuten.
Till slut kom också 3–0 genom Thomas Ince som med målet fullbordade sitt hattrick i 60:e minuten.
Säsongens första möte lagen emellan vann Birmingham med 2–1.
Nästa motstånd för Watford är Hull. Lagen möts söndag 4 januari 16.00 på The MKM Stadium.
Watford–Birmingham 3–0 (2–0)
Championship, Vicarage Road Stadium
Mål: 1–0 (9) Thomas Ince (Giorgi Chakvetadze), 2–0 (38) Thomas Ince, 3–0 (60) Thomas Ince (Nestory Irankunda).
Varningar, Watford: Matthew Pollock. Birmingham: Lyndon Dykes, Seung-Ho Paik.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Watford: 4-1-0
Birmingham: 0-3-2
Nästa match:
Watford: Hull City AFC, borta, 4 januari 16.00
