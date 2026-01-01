Sviten håller i sin för Watford – 3–0 mot Birmingham

Watford vann med 3–0 mot Birmingham

Watfords fjärde seger på de senaste fem matcherna

Watfords Thomas Ince tremålsskytt

Segertåget fortsätter för Watford efter ny vinst. Mot Birmingham på hemmaplan på Vicarage Road Stadium på torsdagen vann med 3–0 (2–0) och har nu fyra segrar i rad i Championship.

Det här var Watfords fjärde nolla den här säsongen.

Hull nästa för Watford

Watford fick en bra start på matchen när Thomas Ince gjorde målet efter förarbete av Giorgi Chakvetadze redan i nionde minuten.

Watford gjorde också 2–0 på nytt genom Thomas Ince i 38:e minuten.

Till slut kom också 3–0 genom Thomas Ince som med målet fullbordade sitt hattrick i 60:e minuten.

Säsongens första möte lagen emellan vann Birmingham med 2–1.

Nästa motstånd för Watford är Hull. Lagen möts söndag 4 januari 16.00 på The MKM Stadium.

Watford–Birmingham 3–0 (2–0)

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 1–0 (9) Thomas Ince (Giorgi Chakvetadze), 2–0 (38) Thomas Ince, 3–0 (60) Thomas Ince (Nestory Irankunda).

Varningar, Watford: Matthew Pollock. Birmingham: Lyndon Dykes, Seung-Ho Paik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 4-1-0

Birmingham: 0-3-2

Nästa match:

Watford: Hull City AFC, borta, 4 januari 16.00