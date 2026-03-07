Swansea City avgjorde i andra halvlek mot Stoke City

Swansea City vann med 2–0 mot Stoke City

Zan Vipotnik matchvinnare för Swansea City

Andra förlusten i rad för Stoke City

Swansea City vann hemmamatchen i Championship mot Stoke City på lördagen. Matchen slutade 2–0 (0–0) efter att Swansea City avgjort matchen i andra halvlek.

Swansea City höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Portsmouth nästa för Swansea City

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Zan Vipotnik till och gav Swansea City ledningen. 2–0-målet kom på övertid när Liam Cullen slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Swansea City har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Stoke med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 10 mars. Då möter Swansea City Portsmouth på Fratton Park 20.45. Stoke City tar sig an Ipswich hemma 21.00.

Swansea City–Stoke City 2–0 (0–0)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 1–0 (53) Zan Vipotnik, 2–0 (90) Liam Cullen.

Varningar, Swansea City: Goncalo Franco, Ronald Pereira. Stoke City: Junior Tchamadeu, Sorba Thomas, Lamine Cisse, Maksym Talovierov.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 2-1-2

Stoke City: 1-1-3

Nästa match:

Swansea City: Portsmouth FC, borta, 10 mars 20.45

Stoke City: Ipswich Town FC, hemma, 10 mars 21.00