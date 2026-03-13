Swansea City föll med 0–2 på bortaplan mot Wrexham
- Wrexhams fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Nathan Broadhead avgjorde för Wrexham
Swansea City blev besegrade av Wrexham borta i Championship, där matchen på fredagen slutade 2–0 (1–0).
Det här var tionde gången den här säsongen som Wrexham höll nollan.
Wrexham–Swansea City – mål för mål
Wrexham tog ledningen i 25:e minuten genom Nathan Broadhead framspelad av Callum Doyle.
Wrexham ökade ledningen till 2–0 i 88:e minuten.
Resultatet innebär att Wrexham ligger kvar på sjätte plats och Swansea City på elfte plats i tabellen. Swansea City var på 16:e plats i tabellen för sju dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagens första möte för säsongen vann Swansea med 2–1.
Nästa motstånd för Swansea City är Coventry. Lagen möts lördag 21 mars 18.15 på Swansea.com Stadium.
Wrexham–Swansea City 2–0 (1–0)
Championship, SToK Cae Ras
Mål: 1–0 (25) Nathan Broadhead (Callum Doyle), 2–0 (88) Självmål.
Varningar, Swansea City: Josh Tymon, Malick Junior Yalcouye.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wrexham: 4-0-1
Swansea City: 2-1-2
Nästa match:
