Swansea City föll med 0–2 på bortaplan mot Wrexham

Wrexham vann med 2–0 mot Swansea City

Wrexhams fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nathan Broadhead avgjorde för Wrexham

Swansea City blev besegrade av Wrexham borta i Championship, där matchen på fredagen slutade 2–0 (1–0).

Det här var tionde gången den här säsongen som Wrexham höll nollan.

Wrexham–Swansea City – mål för mål

Wrexham tog ledningen i 25:e minuten genom Nathan Broadhead framspelad av Callum Doyle.

Wrexham ökade ledningen till 2–0 i 88:e minuten.

Resultatet innebär att Wrexham ligger kvar på sjätte plats och Swansea City på elfte plats i tabellen. Swansea City var på 16:e plats i tabellen för sju dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Swansea med 2–1.

Nästa motstånd för Swansea City är Coventry. Lagen möts lördag 21 mars 18.15 på Swansea.com Stadium.

Wrexham–Swansea City 2–0 (1–0)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 1–0 (25) Nathan Broadhead (Callum Doyle), 2–0 (88) Självmål.

Varningar, Swansea City: Josh Tymon, Malick Junior Yalcouye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 4-0-1

Swansea City: 2-1-2

Nästa match:

Swansea City: Coventry City FC, hemma, 21 mars 18.15