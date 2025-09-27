Swansea City och Millwall delade på poängen

1–1 mellan Swansea City och Millwall

Josh Coburn kvitterade i 45:e minuten

Blackburn nästa motstånd för Swansea City

Det blev delad pott när Swansea City tog emot Millwall i Championship. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Swansea City–Millwall – mål för mål

Swansea City startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Zan Vipotnik slog till framspelad av Ronald, redan i tolfte minuten.

Millwall kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Josh Coburn. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

Det här var Swansea Citys tredje oavgjorda match den här säsongen.

Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa omgång har Swansea City Blackburn borta, tisdag 30 september 20.45. Millwall spelar hemma mot Coventry onsdag 1 oktober 20.45.

Swansea City–Millwall 1–1 (1–1)

Championship

Mål: 1–0 (12) Zan Vipotnik (Ronald), 1–1 (45) Josh Coburn.

Varningar, Swansea City: Ben Cabango. Millwall: Ryan Leonard, Joe Bryan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 1-3-1

Millwall: 2-2-1

Nästa match:

Swansea City: Blackburn Rovers FC, borta, 30 september

Millwall: Coventry City FC, hemma, 1 oktober