Swansea City och Millwall delade på poängen
- 1–1 mellan Swansea City och Millwall
- Josh Coburn kvitterade i 45:e minuten
- Blackburn nästa motstånd för Swansea City
Det blev delad pott när Swansea City tog emot Millwall i Championship. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).
Swansea City–Millwall – mål för mål
Swansea City startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Zan Vipotnik slog till framspelad av Ronald, redan i tolfte minuten.
Millwall kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Josh Coburn. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.
Det här var Swansea Citys tredje oavgjorda match den här säsongen.
Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen.
I nästa omgång har Swansea City Blackburn borta, tisdag 30 september 20.45. Millwall spelar hemma mot Coventry onsdag 1 oktober 20.45.
Swansea City–Millwall 1–1 (1–1)
Championship
Mål: 1–0 (12) Zan Vipotnik (Ronald), 1–1 (45) Josh Coburn.
Varningar, Swansea City: Ben Cabango. Millwall: Ryan Leonard, Joe Bryan.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Swansea City: 1-3-1
Millwall: 2-2-1
Nästa match:
Swansea City: Blackburn Rovers FC, borta, 30 september
Millwall: Coventry City FC, hemma, 1 oktober
