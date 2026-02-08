Swansea Citys Zan Vipotnik bakom två mål i segern mot Sheffield Wednesday

Swansea City vann med 4–0 mot Sheffield Wednesday

Zan Vipotnik gjorde två mål för Swansea City

Goncalo Franco avgjorde för Swansea City

Swansea City vann mot gästande Sheffield Wednesday i Championship. 4–0 (1–0) slutade matchen på söndagen.

Swansea City höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Swansea Citys Zan Vipotnik tvåmålsskytt

Swansea City startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Goncalo Franco slog till assisterad av Josh Tymon redan i 19:e minuten.

I 70:e minuten nätade Zan Vipotnik och gjorde 2–0. Zan Vipotnik, återigen, ökade Swansea Citys ledning med assist av Ronald Pereira i 79:e minuten. I 88:e minuten gjorde Malick Junior Yalcouye också 4–0.

Det här betyder att Swansea City ligger på 15:e plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats.

När lagen möttes senast vann Swansea med 2–0.

Nästa motstånd för Swansea City är Derby County. Sheffield Wednesday tar sig an Millwall hemma. Båda matcherna spelas lördag 14 februari 16.00.

Swansea City–Sheffield Wednesday 4–0 (1–0)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 1–0 (19) Goncalo Franco (Josh Tymon), 2–0 (70) Zan Vipotnik, 3–0 (79) Zan Vipotnik (Ronald Pereira), 4–0 (88) Malick Junior Yalcouye.

Varningar, Swansea City: Ben Cabango, Marko Stamenic. Sheffield Wednesday: Jaden Heskey, Marvelous Nakamba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 3-1-1

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Swansea City: Derby County FC, borta, 14 februari 16.00

Sheffield Wednesday: Millwall FC, hemma, 14 februari 16.00