Täby FK fortsätter att vinna hemma – har nu åtta raka hemmasegrar

Täby FK vann med 3–2 mot IFK Östersund

Andra raka segern för Täby FK

Skellefteå nästa motståndare för Täby FK

Det fortsätter att gå bra för Täby FK i division 1 norra dam. På lördagen mötte laget IFK Östersund hemma och tog ännu en seger. Därmed har laget vunnit åtta hemmamatcher i rad. Segerresultatet skrevs till 3–2 (1–2).

Bortalaget IFK Östersund hade alltså greppet i halvtid och ledde med 2–1. Men Täby FK vände på matchen och vann till slut.

Täby FK–IFK Östersund – mål för mål

Målskyttarna bakom segern var Elsa Ekerberg, Emma Innala och Vanessa Lagergren Ydehed. Nora Anjevall och Wilma Huczkowsky gjorde målen för IFK Östersund.

Det här var Täby FK:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IFK Östersunds tredje uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Täby FK är Skellefteå. Lagen möts söndag 7 september 13.00 på Electrolux Home Arena. IFK Östersund tar sig an Bergnäset hemma lördag 6 september 13.00.