Täby FK kunde inte stoppa formstarka Brage

Brage segrade – 2–0 mot Täby FK

Brages femte seger på de senaste sex matcherna

Fjärde raka segern för Brage

Brage och Täby FK möttes på lördagen på Borlänge Energi Arena. Brage hade tre vinster i rad i division 1 norra dam inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–0 (0–0).

– Vi vet att hemma här på Vallen är vi starka så det behövs mycket för att slå oss här hemma, vi gör en bra första där vi etablerar spel på deras planhalva men saknar lite tålamod. Men vi fick till slut göra ett mål vilket de behöver gå framåt och då öppnar det upp sig lite mer ytor och vi kan till slut göra ytterligare ett mål och vinna rättvist, kommenterade Brages tränare Fredrik Bengtsson.

Brage har skapat en skön vinnarkänsla på Borlänge Energi Arena. Segern mot Täby FK betyder att laget har vunnit fem raka matcher på hemmaplan.

Efter en mållös första halvlek tog Brage ledningen i andra halvleken och bortalaget lyckades inte resa sig.

Sundsvalls DFF nästa för Brage

Brages mål gjordes av Sofia Lissel och Hanna Torstensson.

Nästa motstånd för Brage är Sundsvalls DFF. Täby FK tar sig an Heffnersklubban hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 14.00.