Takumi Minamino gjorde avgörande målet för Monaco mot PSG

Monaco vann med 1–0 mot PSG

Takumi Minamino avgjorde för Monaco

Seger nummer 7 för Monaco

Monaco vann med 1–0 på hemmaplan mot PSG i Ligue 1 herr. Takumi Minamino gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

PSG hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför lördagens match.

Monaco–PSG – mål för mål

Monaco har två segrar och tre förluster och 8–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Monacos fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också PSG:s andra uddamålsförlust.

För Monaco gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan PSG fortfarande leder serien, en poäng före Marseille. Så sent som den 31 oktober låg Monaco på andra plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars på Parc des Princes.

I nästa match möter Monaco Brest borta på fredag 5 december 19.00. PSG möter Rennes lördag 6 december 21.05 hemma.

Monaco–PSG 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 1–0 (68) Takumi Minamino.

Varningar, Monaco: Krepin Diatta, Lamine Camara, Jordan Teze. PSG: Vitinha.

Utvisningar, Monaco: Thilo Kehrer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-0-3

PSG: 3-1-1

Nästa match:

Monaco: Brest, borta, 5 december

PSG: Stade Rennais FC, hemma, 6 december