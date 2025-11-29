Takumi Minamino gjorde avgörande målet för Monaco mot PSG
- Monaco vann med 1–0 mot PSG
- Takumi Minamino avgjorde för Monaco
- Seger nummer 7 för Monaco
Monaco vann med 1–0 på hemmaplan mot PSG i Ligue 1 herr. Takumi Minamino gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
PSG hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför lördagens match.
Monaco–PSG – mål för mål
Monaco har två segrar och tre förluster och 8–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Monacos fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också PSG:s andra uddamålsförlust.
För Monaco gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan PSG fortfarande leder serien, en poäng före Marseille. Så sent som den 31 oktober låg Monaco på andra plats i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars på Parc des Princes.
I nästa match möter Monaco Brest borta på fredag 5 december 19.00. PSG möter Rennes lördag 6 december 21.05 hemma.
Monaco–PSG 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Louis II
Mål: 1–0 (68) Takumi Minamino.
Varningar, Monaco: Krepin Diatta, Lamine Camara, Jordan Teze. PSG: Vitinha.
Utvisningar, Monaco: Thilo Kehrer.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Monaco: 2-0-3
PSG: 3-1-1
Nästa match:
Monaco: Brest, borta, 5 december
PSG: Stade Rennais FC, hemma, 6 december
