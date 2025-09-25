Tanner Tessmann målskytt när Lyon sänkte Utrecht

Lyon vann med 1–0 mot Utrecht

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Lyon vann med 1–0 (0–0) borta mot Utrecht i Europa League.

Torsdag 2 oktober spelar Utrecht borta mot Brann 18.45 och Lyon mot Salzburg hemma 21.00 på Groupama Stadium.

Mål: 0–1 (75) Tanner Tessmann.

Varningar, Utrecht: Alonzo Engwanda. Lyon: Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Tanner Tessmann, Pavel Sulc.

