Tanner Tessmann målskytt när Lyon sänkte Utrecht
- Lyon vann med 1–0 mot Utrecht
- Tanner Tessmann matchvinnare för Lyon
- Lyon utan insläppt mål
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Lyon vann med 1–0 (0–0) borta mot Utrecht i Europa League.
Torsdag 2 oktober spelar Utrecht borta mot Brann 18.45 och Lyon mot Salzburg hemma 21.00 på Groupama Stadium.
Utrecht–Lyon 0–1 (0–0)
Europa League, Stadion Galgenwaard
Mål: 0–1 (75) Tanner Tessmann.
Varningar, Utrecht: Alonzo Engwanda. Lyon: Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Tanner Tessmann, Pavel Sulc.
Nästa match:
Utrecht: Brann, borta, 2 oktober
Lyon: FC Salzburg, hemma, 2 oktober
