Therese Åsland blev matchhjälte för Djurgården borta mot AIK

Djurgården segrade – 1–0 mot AIK

Therese Åsland matchvinnare för Djurgården

Andra förlusten i rad för AIK

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Therese Åsland när Djurgården vann i Damallsvenskan med 1–0 (0–0) mot AIK på bortaplan.

AIK–Djurgården – mål för mål

AIK har två vinster och tre förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Djurgården har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var AIK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens sjätte uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Djurgården nu ligger på fjärde plats. AIK är på sjätte plats.

I nästa omgång har AIK Kristianstad borta på Kristianstads Fotbollsarena, lördag 30 augusti 13.00. Djurgården spelar borta mot Brommapojkarna söndag 31 augusti 14.00.

AIK–Djurgården 0–1 (0–0)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (83) Therese Åsland.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

AIK: Kristianstad DFF, borta, 30 augusti

Djurgården: IF Brommapojkarna, borta, 31 augusti