Tio matcher utan förlust – men mot Bournemouth tog det stopp

Bournemouth-seger med 3–2 mot Liverpool

Amine Adli avgjorde för Bournemouth

Bournemouths sjunde seger

Liverpool hade en fin rad med tio raka matcher utan förlust inför lördagens möte med Bournemouth i Premier League. Men på Vitality Stadium tog det stopp. Hemmalaget Bournemouth vann med 3–2 (2–1).

Segermålet för Bournemouth stod Amine Adli för på stopptid.

Bournemouth hade åtta raka förluster mot Liverpool inför lördagens match.

Bournemouth–Liverpool – mål för mål

Bournemouth tog ledningen i 26:e minuten genom Evanilson. Laget gjorde 2–0 i 33:e minuten genom Alex Jimenez på pass av James Hill. Liverpool reducerade till 2–1 på stopptid i första halvleken genom Virgil van Dijk efter pass från Dominik Szoboszlai.

Dominik Szoboszlai kvitterade för Liverpool med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Amine Adli slog till och gjorde 3–2 för Bournemouth.

Det här betyder att Bournemouth ligger på 13:e plats i tabellen och Liverpool är på fjärde plats.

Lördag 31 januari spelar Bournemouth borta mot Wolverhampton 16.00 och Liverpool mot Newcastle hemma 21.00 på Anfield.

Bournemouth–Liverpool 3–2 (2–1)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (26) Evanilson, 2–0 (33) Alex Jimenez (James Hill), 2–1 (45) Virgil van Dijk (Dominik Szoboszlai), 2–2 (80) Dominik Szoboszlai, 3–2 (90) Amine Adli.

Varningar, Bournemouth: Eli Junior Kroupi. Liverpool: Ryan Gravenberch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 2-2-1

Liverpool: 0-4-1

Nästa match:

Bournemouth: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 31 januari 16.00

Liverpool: Newcastle Utd, hemma, 31 januari 21.00