Todd Cantwell målskytt – men Blackburn föll

Birmingham segrade – 2–1 mot Blackburn

Lyndon Dykes avgjorde för Birmingham

Andra förlusten i rad för Blackburn

Blackburn räckte inte till mot Birmingham på hemmaplan i Championship. Matchen på lördagen slutade 2–1 (0–0) till Birmingham.

Lyndon Dykes blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på övertid.

Blackburn–Birmingham – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Todd Cantwell till och gav Blackburn ledningen.

Det såg länge ut att gå mot seger för Blackburn. Kvitteringen kom på tilläggstid, när Jay Stansfield slog till och gjorde mål på straff för Birmingham.

Det matchavgörande målet för Birmingham kom direkt därefter när Lyndon Dykes på stopptid gjorde 1–2 på pass av Demarai Gray. Därmed hade Birmingham vänt matchen.

Det här var Blackburns andra uddamålsförlust den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Blackburn ligger på 21:a plats medan Birmingham har sjätteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 april.

Nästa motstånd för Blackburn är Hull. Lagen möts lördag 23 augusti 13.30.

Blackburn–Birmingham 1–2 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (50) Todd Cantwell, 1–1 (90) Jay Stansfield, 1–2 (90) Lyndon Dykes (Demarai Gray).

Varningar, Blackburn: Sean Mcloughlin. Birmingham: Tomoki Iwata, Bright Osayi-Samuel.

Nästa match:

Blackburn: Hull City AFC, borta, 23 augusti