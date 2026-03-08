Tolisso räddade en poäng på övertid mot Paris FC

Oavgjort mellan Lyon och Paris FC

Corentin Tolisso kvitterade på stopptid

Lyon nu fjärde, Paris FC på 13:e plats

Lyon såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Paris FC i Ligue 1 herr på Groupama Stadium. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Corentin Tolisso till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Lyon.

Lyon–Paris FC – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Marshall Munetsi gav Paris FC ledningen. Kvitteringen kom på övertid när Corentin Tolisso slog till och gjorde mål på straff för Lyon. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Lyon har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 3–7 i målskillnad.

Paris FC ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Lyon är på fjärde plats.

Söndag 15 mars möter Lyon Le Havre borta 17.15 och Paris FC möter Strasbourg borta 15.00.

Lyon–Paris FC 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 0–1 (63) Marshall Munetsi, 1–1 (90) Corentin Tolisso.

Varningar, Lyon: Nicolas Tagliafico, Tyler Morton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 2-1-2

Paris FC: 1-3-1

Nästa match:

Lyon: AC Le Havre, borta, 15 mars 17.15

Paris FC: RC Strasbourg Alsace, borta, 15 mars 15.00