Torino föll med 0–2 hemma mot Roma

Roma segrade – 2–0 mot Torino

Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Donyell Malen avgjorde för Roma

Torino räckte inte till mot Roma hemma i Serie A. Matchen på söndagen slutade 2–0 (1–0) till Roma.

Det här var Romas tionde nolla den här säsongen.

Milan nästa för Roma

Roma tog ledningen i 26:e minuten genom Donyell Malen.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Paulo Dybala ökade ledningen framspelad av Devyne Rensch. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Torino vunnit.

Nästa motstånd för Torino är Como. Lagen möts lördag 24 januari 15.00 på Stadio G. Sinigaglia.

Torino–Roma 0–2 (0–1)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 0–1 (26) Donyell Malen, 0–2 (72) Paulo Dybala (Devyne Rensch).

Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Ardian Ismajli. Roma: Gianluca Mancini.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 1-0-4

Roma: 4-0-1

Nästa match:

Torino: Como 1907, borta, 24 januari 15.00