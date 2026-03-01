Torino tog kommandot från start mot Lazio

Torino segrade – 2–0 mot Lazio

Giovanni Simeone matchvinnare för Torino

Torinos starka defensiv briljerade

Torino hade greppet från start i matchen i Serie A mot Lazio på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Stadio Olimpico Grande Torino.

Det här var Torinos tionde nolla den här säsongen.

Napoli nästa för Torino

Giovanni Simeone gav Torino ledningen i 21:a minuten.

Direkt efter pausen ökade Duvan Zapata Torinos ledning framspelad av Rafael Obrador. Det blev också matchens sista mål.

Nästa motstånd för Torino är Napoli. Lagen möts fredag 6 mars 20.45 på Diego Armando Maradona.

Torino–Lazio 2–0 (1–0)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 1–0 (21) Giovanni Simeone, 2–0 (53) Duvan Zapata (Rafael Obrador).

Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Gvidas Gineitis, Adrien Tameze, Sandro Kulenovic. Lazio: Nuno Tavares.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 2-1-2

Lazio: 1-2-2

Nästa match:

Torino: Napoli, borta, 6 mars 20.45