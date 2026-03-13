Torino vann mot Parma på Stadio Olimpico Grande Torino efter rivstart
- Seger för Torino med 4–1 mot Parma
- Emirhan Ilkhan matchvinnare för Torino
- Nionde segern för Torino
Efter tre minuters spel gjorde Giovanni Simeone 1–0 för Torino som tog greppet om hemmamatchen mot Parma på fredagen. Matchen i Serie A slutade 4–1.
Milan nästa för Torino
Giovanni Simeone gjorde 1–0 till Torino efter bara tre minuter. I 20:e minuten kvitterade Parma när Mateo Pellegrino hittade rätt.
I 55:e minuten slog Emirhan Ilkhan till och gav Torino ledningen. Laget ökade ledningen till 3–1 i 57:e minuten. 4–1-målet kom på stopptid när Duvan Zapata slog till och gjorde mål.
Torino har två segrar och tre förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.
Torino ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Parma är på tolfte plats.
När lagen senast möttes vann Parma med 2–1.
I nästa match, lördag 21 mars möter Torino Milan borta på Giuseppe Meazza 18.00 medan Parma spelar hemma mot Cremonese 15.00.
Torino–Parma 4–1 (1–1)
Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino
Mål: 1–0 (3) Giovanni Simeone, 1–1 (20) Mateo Pellegrino, 2–1 (55) Emirhan Ilkhan, 3–1 (57) Självmål, 4–1 (90) Duvan Zapata.
Varningar, Torino: Sandro Kulenovic. Parma: Enrico Del Prato, Christian Ordonez, Gabriel Strefezza.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Torino: 2-0-3
Parma: 2-2-1
Nästa match:
Torino: Milan, borta, 21 mars 18.00
Parma: Cremonese, hemma, 21 mars 15.00
