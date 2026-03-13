Prenumerera

Logga in

Torino vann mot Parma på Stadio Olimpico Grande Torino efter rivstart

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Efter tre minuters spel gjorde Giovanni Simeone 1–0 för Torino som tog greppet om hemmamatchen mot Parma på fredagen. Matchen i Serie A slutade 4–1.

Milan nästa för Torino

Giovanni Simeone gjorde 1–0 till Torino efter bara tre minuter. I 20:e minuten kvitterade Parma när Mateo Pellegrino hittade rätt.

I 55:e minuten slog Emirhan Ilkhan till och gav Torino ledningen. Laget ökade ledningen till 3–1 i 57:e minuten. 4–1-målet kom på stopptid när Duvan Zapata slog till och gjorde mål.

Torino har två segrar och tre förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.

Torino ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Parma är på tolfte plats.

När lagen senast möttes vann Parma med 2–1.

I nästa match, lördag 21 mars möter Torino Milan borta på Giuseppe Meazza 18.00 medan Parma spelar hemma mot Cremonese 15.00.

Torino–Parma 4–1 (1–1)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 1–0 (3) Giovanni Simeone, 1–1 (20) Mateo Pellegrino, 2–1 (55) Emirhan Ilkhan, 3–1 (57) Självmål, 4–1 (90) Duvan Zapata.

Varningar, Torino: Sandro Kulenovic. Parma: Enrico Del Prato, Christian Ordonez, Gabriel Strefezza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 2-0-3

Parma: 2-2-1

Nästa match:

Torino: Milan, borta, 21 mars 18.00

Parma: Cremonese, hemma, 21 mars 15.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt