Torslanda och Rosengård kryssade efter svängig match

Oavgjort i mötet mellan Torslanda och Rosengård

Torslanda nu åttonde, Rosengård på fjärde plats

Jönköping nästa för Torslanda

Torslanda tog emot Rosengård hemma på Torslandavallen på lördagen. I första halvlek var det Rosengård som tog greppet om matchen, med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Torslanda in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i Ettan södra herr slutade 1–1.

– Vi leder med 1–0 efter 20 minuter, målet gjordes av Alex. Rätt så jämn första halvlek. I andra halvlek har Rosengård två bollar i ribban och matchen under kontroll. Tyvärr gör Torslanda 1–1 efter en hörna. Sista 15 minutrarna så trycker vi på och har två frilägen som målvakten räddar. Mycket trist att tappa ledningen och att inte vinna matchen, kommenterade Rosengårds tränare Halda Kabil efter matchen.

Torslanda–Rosengård – mål för mål

Målgörare för hemmalaget var Harrison Moss-Edge, och för bortalaget Alex Robeèrt.

Det här betyder att Rosengård ligger på fjärde plats i tabellen, och Torslanda är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann FC Rosengård 1917 med 1–0.

Nästa motstånd för Rosengård är IFK Skövde. Lagen möts lördag 16 augusti 16.00 på Rosengårds IP.