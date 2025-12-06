Tottenham för tuffa för Brentford – förlust med 0–2

Tottenham vann med 2–0 mot Brentford

Richarlison matchvinnare för Tottenham

Andra raka förlusten för Brentford

Brentford förlorade borta i Premier League mot Tottenham, med 0–2 (0–2).

Det här var Tottenhams femte nolla den här säsongen.

Nottingham Forest nästa för Tottenham

Richarlison gjorde 1–0 till Tottenham i 25:e minuten efter förarbete av Xavi Simons.

Tottenham gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Xavi Simons. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Tottenham med 2–0.

Tottenham har en seger, två oavgjorda och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har två vinster och tre förluster och 7–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för Brentford är Leeds. Lagen möts söndag 14 december 17.30 på Brentford Community Stadium.

Tottenham–Brentford 2–0 (2–0)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (25) Richarlison (Xavi Simons), 2–0 (43) Xavi Simons.

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Pedro Porro, Archie Gray. Brentford: Kristoffer Ajer, Kevin Schade, Michael Kayode, Yehor Yarmoliuk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 1-2-2

Brentford: 2-0-3

Nästa match:

Brentford: Leeds Utd, hemma, 14 december