Toulouse fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Toulouse segrade – 4–3 mot Metz

Toulouse fortsätter att ha det lätt mot Metz i Ligue 1 herr. På söndagen vann Toulouse på nytt – den här gången med 4–3 (3–2) borta på Stade Saint Symphorien. Det var Toulouses fjärde raka seger mot Metz.

Toulouse fick en bra start på matchen när Aron Doennum slog till redan i sjätte minuten. I 14:e minuten slog Yann Gboho och såg till att Toulouse ökade ledningen till 0–2. Metz reducerade till 1–2 efter en halvtimmes spel genom Nathan Mbala. Metz kvitterade till 2–2 efter en dryg halvtimme genom Koffi Kouao. Yann Gboho stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Giorgi Abuashvili slog till och gjorde mål för Metz. Det matchavgörande målet för Toulouse kom direkt därefter när Mario Sauer på stopptid gjorde 3–4 efter förarbete från Aron Doennum.

Toulouses nya tabellposition är elfte plats medan Metz är på 18:e och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Toulouse med 4–0.

Metz–Toulouse 3–4 (2–3)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (6) Aron Doennum, 0–2 (14) Yann Gboho, 1–2 (30) Nathan Mbala, 2–2 (31) Koffi Kouao, 2–3 (45) Yann Gboho, 3–3 (88) Giorgi Abuashvili, 3–4 (90) Mario Sauer (Aron Doennum).

Varningar, Toulouse: Alexis Vossah, Emersonn, Warren Kamanzi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 0-0-5

Toulouse: 1-1-3

Nästa match:

Toulouse: Lorient, hemma, 21 mars 17.00