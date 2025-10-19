Tre poäng för Bergnäset borta mot Sollentuna

Bergnäset-seger med 3–2 mot Sollentuna

Andra raka segern för Bergnäset

Bergnäsets fjärde seger

Bergnäset tog till slut hem segern mot Sollentuna i matchen borta på Sollentunavallen på söndagen. Matchen i division 1 norra dam slutade 2–3 (0–1).

Bergnäsets tränare Per-Anders Blind tyckte så här om matchen:

– Otroligt kul för laget att avsluta säsongen på bästa sätt. Idag mötte vi Sollentuna på ett svårt naturgräs. Trots detta var vi speldominant och gick till halvtidspaus med en 1–0-ledning efter en riktigt fin insats de första 45 minuterna. I andra går vi ner oss och spelet böljar fram och tillbaka där vi skapar de flesta vassa farligheterna. SFK två gånger om innan vår Liv Lönnerö dundrar in 3–2 till vinst.

Sollentuna–Bergnäset – mål för mål

Målskyttarna som fixade segern för Bergnäset var Alice Holm, Liv Lönnerö och Jenny Rierstam medan målen för Sollentuna gjordes av Rafaela Kalaitzidou och Emma Sjöberg.

Sollentuna har tre oavgjorda och två förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bergnäset har två vinster och tre förluster och 7–19 i målskillnad. Det här var Sollentunas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bergnäsets tredje uddamålsseger.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Sollentuna slutar på elfte plats och Bergnäset på 14:e plats. Bergnäset åker ur serien.