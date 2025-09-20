Seger för Brage mot Huge

Brage vann med 2–1 mot Huge

Brages fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sofia Lissel med två mål för Brage

Brage vann bortamatchen mot Huge på lördagen. Detta trots att Huge knappade in på Brages halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i division 1 norra dam slutade 2–1 till Brage.

Täby FK nästa för Brage

Tanja Sandberg Illarionova nätade för hemmalaget, medan Sofia Lissel blev tvåmålsskytt för gästerna.

Det här var Huges sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brages åttonde uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Huge på 13:e plats i tabellen medan Brage är på tredje plats.

I nästa match möter Huge Skellefteå borta och Brage möter Täby FK hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 september 13.00.