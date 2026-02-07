Tre poäng för Brentford borta mot Newcastle

Brentford-seger med 3–2 mot Newcastle

Dango Ouattara matchvinnare för Brentford

Andra raka segern för Brentford

Bortalaget Brentford tog en uddamålsseger i matchen mot Newcastle på St James’ Park. Laget vann matchen i Premier League på lördagen med 3–2 (2–1). Dango Ouattara stod för Brentfords avgörande mål efter 85 minuter.

Newcastle–Brentford – mål för mål

Newcastle tog ledningen i 24:e minuten genom Sven Botman. I 37:e minuten kvitterade Brentford när Vitaly Janelt slog till. Igor Thiago stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff.

Bruno Guimaraes kvitterade för Newcastle på straff med knappa kvarten kvar. Men med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Dango Ouattara på pass av Mathias Jensen.

Newcastles nya tabellposition är tolfte plats medan Brentford är på sjunde plats. Ett tapp för Newcastle som låg på sjätte plats så sent som den 16 januari.

Tisdag 10 februari 20.30 spelar Newcastle borta mot Tottenham. Brentford möter Arsenal hemma torsdag 12 februari 21.00.

Newcastle–Brentford 2–3 (1–2)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (24) Sven Botman, 1–1 (37) Vitaly Janelt, 1–2 (45) Igor Thiago, 2–2 (79) Bruno Guimaraes, 2–3 (85) Dango Ouattara (Mathias Jensen).

Varningar, Newcastle: Jacob Murphy, Lewis Hall. Brentford: Vitaly Janelt, Igor Thiago.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 1-1-3

Brentford: 3-0-2

Nästa match:

Newcastle: Tottenham Hotspur FC, borta, 10 februari 20.30

Brentford: Arsenal FC, hemma, 12 februari 21.00