Alma Bertilsson tvåmålsskytt när Eskilsminne vann mot Älmhult

Eskilsminne vann med 4–0 mot Älmhult

Alma Bertilsson med två mål för Eskilsminne

Fjärde raka förlusten för Älmhult

Det blev Eskilsminne som vann matchen hemma mot Älmhult i division 1 södra dam på lördagen. 4–0 (1–0) slutade matchen.

– Stabilt och bra, kommenterade Eskilsminnes huvudtränare Iztok Pristovnik efter matchen.

Älmhults huvudtränare Chris Namputu om matchen:

– Vi står upp hela matchen igenom och skapar några vassa målchanser i både första och andra halvlek. Men fotbolls Gudarna var inte med oss idag, jag vill även hylla Molly Nilsson som debuterar för damlaget.

I och med detta har Älmhult fyra förluster i rad.

Alma Bertilsson med två mål för Eskilsminne

Alma Bertilsson gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Julia Nyberg Spets och Johanna Olsson.

Eskilsminne har två segrar och tre förluster och 11–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Älmhult har en vinst och fyra förluster och 3–20 i målskillnad.

Eskilsminne stannar därmed på fjärde plats, och Älmhult på tionde plats, i tabellen.

I nästa omgång har Eskilsminne Halmia borta på Halmstad Arena, lördag 30 augusti 14.00. Älmhult spelar hemma mot Zenith söndag 31 augusti 16.00.