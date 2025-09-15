Tre poäng för Espanyol hemma mot Mallorca

Espanyol vann med 3–2 mot Mallorca

Kike Garcia matchvinnare för Espanyol

Andra raka segern för Espanyol

Det blev en uddamålsseger för Espanyol i matchen mot Mallorca i La Liga på måndagen. Laget vann med 3–2 (2–1) hemma. Segermålet för Espanyol stod Kike Garcia för efter 81 minuter.

Real Madrid nästa för Espanyol

Matchen förblev jämn målmässigt till Espanyol tog ledningen i 21:a minuten, genom Pere Milla.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 34:e minuten, när Roberto Fernandez hittade rätt.

Mallorca reducerade till 2–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Vedat Muriqi på straff.

På stopptid i första halvleken blev Espanyols Pere Milla utvisad. I 65:e minuten slog Vedat Muriqi till på nytt, framspelad av Sergi Darder och kvitterade för Mallorca.

Men med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Kike Garcia på straff.

Det här var Espanyols tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mallorcas andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Espanyol nu ligger på tredje plats i tabellen, och Mallorca är på 19:e plats.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Espanyol tar sig an Real Madrid i nästa match borta lördag 20 september 16.15. Mallorca möter Atletico Madrid hemma söndag 21 september 16.15.

Espanyol–Mallorca 3–2 (2–1)

La Liga

Mål: 1–0 (21) Pere Milla, 2–0 (34) Roberto Fernandez, 2–1 (45) Vedat Muriqi, 2–2 (65) Vedat Muriqi (Sergi Darder), 3–2 (81) Kike Garcia.

Varningar, Espanyol: Pol Lozano, Kike Garcia. Mallorca: Mateu Morey.

Utvisningar, Espanyol: Pere Milla.

