Prenumerera

Logga in

Tre poäng för Heffnersklubban borta mot Huge

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Heffnersklubban segrade – 3–0 mot Huge

  • Andra raka segern för Heffnersklubban

  • Heffnersklubban höll nollan

Heffnersklubban vann mötet i division 1 norra dam på bortaplan mot Huge, med 3–0.

FC Djursholm nästa för Heffnersklubban

Nästa motstånd för Huge är Täby FK. Lagen möts lördag 13 september 14.00 på Tibblevallen. Heffnersklubban tar sig an FC Djursholm hemma söndag 14 september 14.00.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt