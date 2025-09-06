Tre poäng för Heffnersklubban borta mot Huge

Heffnersklubban segrade – 3–0 mot Huge

Andra raka segern för Heffnersklubban

Heffnersklubban höll nollan

Heffnersklubban vann mötet i division 1 norra dam på bortaplan mot Huge, med 3–0.

FC Djursholm nästa för Heffnersklubban

Nästa motstånd för Huge är Täby FK. Lagen möts lördag 13 september 14.00 på Tibblevallen. Heffnersklubban tar sig an FC Djursholm hemma söndag 14 september 14.00.