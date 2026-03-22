Tre poäng för Mainz på hemmaplan mot Eintracht Frankfurt

Mainz-seger med 2–1 mot Eintracht Frankfurt

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Mainz, som vann hemma mot Eintracht Frankfurt med 2–1 (1–1) i Bundesliga på söndagen. Paul Nebel stod för Mainz avgörande mål på övertid.

Paul Nebel öppnade målskyttet med assist av Sheraldo Becker redan i sjätte minuten och gav Mainz en tidig ledning. Eintracht Frankfurt kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när Nathaniel Brown fick träff efter förarbete från Jean Bahoya.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Paul Nebel på nytt slog till och gjorde 2–1 för Mainz.

Säsongens första möte lagen emellan vann Eintr Frankfurt med 1–0.

Nästa motstånd för Mainz är Hoffenheim. Lagen möts lördag 4 april 15.30 på PreZero Arena.

Mainz–Eintracht Frankfurt 2–1 (1–1)

Bundesliga, MEWA Arena

Mål: 1–0 (6) Paul Nebel (Sheraldo Becker), 1–1 (20) Nathaniel Brown (Jean Bahoya), 2–1 (90) Paul Nebel.

Varningar, Mainz: Phillipp Mwene, Phillip Tietz. Eintracht Frankfurt: Ritsu Doan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 2-3-0

Eintracht Frankfurt: 2-1-2

