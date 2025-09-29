Tre poäng för Utsikten hemma mot Brage

Utsikten-seger med 2–1 mot Brage

Avgörande målet kom i 88:e minuten.

Kalipha Jawla gjorde två mål för Utsikten

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Utsikten i matchen mot Brage på Bravida Arena. Laget vann måndagens match i Superettan med 2–1 (1–0).

Resultatet innebär att Brage nu har fyra förluster i rad.

Utsikten–Brage – mål för mål

Utsikten tog en tidig ledning. Kalipha Jawla gjorde målet framspelad av Arian Kabashi, redan i 15:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Kalipha Jawla träff ännu en gång framspelad av Allan Mohideen och ökade ledningen för Utsikten.

Reduceringen till 2–1 kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela, när Amar Muhsin slog till och gjorde mål för Brage på pass av Gustav Nordh. Mer än så blev det dock inte för Brage.

Utsikten har två segrar och tre förluster och 9–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brage har en vinst och fyra förluster och 7–13 i målskillnad. Det här var Utsiktens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brages sjätte uddamålsförlust.

Söndag 5 oktober 13.00 spelar Utsikten borta mot Oddevold. Brage möter Kalmar hemma på Borlänge Energi Arena lördag 4 oktober 15.00.

Utsikten–Brage 2–1 (1–0)

Superettan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (15) Kalipha Jawla (Arian Kabashi), 2–0 (56) Kalipha Jawla (Allan Mohideen), 2–1 (88) Amar Muhsin (Gustav Nordh).

Varningar, Utsikten: Kevin Rodeblad Lowe. Brage: Gustav Nordh, Filip Trpcevski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utsikten: 2-0-3

Brage: 1-0-4

Nästa match:

Utsikten: IK Oddevold, borta, 5 oktober

Brage: Kalmar FF, hemma, 4 oktober