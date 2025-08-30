Tre poäng för Varberg hemma mot Falkenberg

Varberg segrade – 3–2 mot Falkenberg

Anton Liljenbäck avgjorde för Varberg

Nionde segern för Varberg

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Varberg i matchen mot Falkenberg på Påskbergsvallen. Laget vann lördagens match i Superettan med 3–2 (1–1). Anton Liljenbäck blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på övertid.

GIF Sundsvall nästa för Varberg

Matchen var mållös till Varberg tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Calvin Kabuye.

Falkenberg kvitterade till 1–1 strax före paus, genom Viktor Ekblom. Direkt efter pausen ökade Albin Andersson Falkenbergs ledning.

I 73:e minuten kvitterade Nuurdin Ali Mohudin för Varberg.

Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Anton Liljenbäck slog till och gjorde 3–2 för Varberg.

Det här var Varbergs sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Falkenbergs tredje uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Varberg ligger på femte plats medan Falkenberg har åttondeplatsen.

Lördag 13 september spelar Varberg borta mot GIF Sundsvall 15.00 och Falkenberg mot Utsikten hemma 13.00 på Falcon Alkoholfri Arena.

Varberg–Falkenberg 3–2 (1–1)

Superettan, Påskbergsvallen

Mål: 1–0 (29) Calvin Kabuye, 1–1 (44) Viktor Ekblom, 1–2 (53) Albin Andersson, 2–2 (73) Nuurdin Ali Mohudin, 3–2 (90) Anton Liljenbäck.

Varningar, Varberg: Anton Liljenbäck, Niklas Dahlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Varberg: 1-2-2

Falkenberg: 2-1-2

Nästa match:

Varberg: GIF Sundsvall, borta, 13 september

Falkenberg: Utsikten, hemma, 13 september