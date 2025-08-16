Trelleborg ny serieledare efter 2–1 mot ÖSK

Trelleborg segrade – 2–1 mot ÖSK

Trelleborgs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Trelleborgs avgörande i 90:e minuten.

Det blev 2–1 (1–0) borta för Trelleborg mot ÖSK i lördagens match. Därmed är laget serieledare i Elitettan, en poäng före Umeå, efter 14 spelade matcher. Umeå har dock två matcher mindre spelade. ÖSK ligger på 14:e plats i tabellen.

– En sämre första halvlek där Trelleborg är bättre på det mesta. Vi gör en mycket bättre andra och får till en bra forcering. Men tyvärr räcker det inte hela vägen, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren.

Därmed har Trelleborg vunnit fem matcher i rad i Elitettan.

Hanna Persson bakom Trelleborgs seger

Trelleborg gjorde första målet. Hanna Persson gjorde målet, redan i 18:e minuten. Med en halvtimme kvar att spela fick Hanna Persson träff ännu en gång och ökade ledningen för Trelleborg.

Reduceringen till 1–2 kom på övertid, när Ebba Sjögren slog till och gjorde mål för ÖSK. Fler mål än så blev det inte för ÖSK.

Det här var ÖSK:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Trelleborgs sjätte uddamålsseger.

Ett fint lyft för Trelleborg som låg på sjätte plats så sent som den 26 juli.

Söndag 24 augusti 12.00 spelar ÖSK borta mot Umeå. Trelleborg möter Uppsala IK Dam hemma på Vångavallen lördag 23 augusti 15.00.

ÖSK–Trelleborg 1–2 (0–1)

Elitettan, Grönpepparparkens IP

Mål: 0–1 (18) Hanna Persson, 0–2 (60) Hanna Persson, 1–2 (90) Ebba Sjögren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 1-0-4

Trelleborg: 5-0-0

Nästa match:

ÖSK: Umeå IK FF, borta, 24 augusti

Trelleborg: IK Uppsala Fotboll, hemma, 23 augusti