Trelleborg vann med 2–1 mot Eskilstuna United

Trelleborgs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hanna Persson matchvinnare för Trelleborg

2–1 (0–0) blev resultatet när Trelleborg och Eskilstuna United möttes på Vångavallen på onsdagen. I och med detta har Trelleborg fyra raka segrar i Elitettan.

Hanna Persson slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Trelleborg–Eskilstuna United – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Ellen Schampi gav Eskilstuna United ledningen.

Det såg länge ut att gå mot seger för Eskilstuna United. Kvitteringen kom med en minut kvar att spela, när Amanda Olsson slog till och gjorde mål för Trelleborg.

Det matchavgörande målet för Trelleborg kom direkt därefter när Hanna Persson på stopptid gjorde 2–1. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Trelleborgs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Eskilstuna Uniteds andra uddamålsförlust.

Trelleborg ligger på tredje plats i tabellen efter matchen, medan Eskilstuna United ligger på fjärde plats.

Nästa motstånd för Trelleborg är ÖSK. Lagen möts lördag 16 augusti 13.00 på Grönpepparparkens IP. Eskilstuna United tar sig an BK Häcken Utveckling hemma söndag 17 augusti 16.00.

Trelleborg–Eskilstuna United 2–1 (0–0)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (58) Ellen Schampi, 1–1 (89) Amanda Olsson, 2–1 (90) Hanna Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 4-0-1

Eskilstuna United: 3-0-2

Nästa match:

Trelleborg: Örebro SK, borta, 16 augusti

Eskilstuna United: BK Häcken U, hemma, 17 augusti