Troelsen poängräddare i 89:e minuten för Brommapojkarna mot Häcken

Häcken och Brommapojkarna kryssade

Andreas Troelsen kvitterade i 89:e minuten

IFK Göteborg blir nästa motstånd för Häcken

Brommapojkarna gick mot förlust när laget på måndagen mötte Häcken i Allsvenskan på Nordic Wellness Arena. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men i 89:e minuten slog Andreas Troelsen till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Brommapojkarna.

Häcken–Brommapojkarna – mål för mål

Lukas Björklund slog till efter förarbete av Mads Hansen redan i åttonde minuten och gav gästerna Brommapojkarna en tidig ledning.

Direkt efter pausen gjorde Adrian Svanbäck mål framspelad av Amor Layouni och kvitterade för Häcken. Laget tog ledningen i 70:e minuten. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Andreas Troelsen slog till och gjorde mål för Brommapojkarna med assist av Oliver Zandén. 2–2-målet blev matchens sista.

Häcken vann senast lagen möttes med 3–1 på Grimsta IP.

Lagen möts på nytt på Grimsta IP den 28 oktober.

Häcken tar sig an IFK Göteborg i nästa match borta lördag 11 april 15.00. Brommapojkarna möter AIK hemma måndag 13 april 19.00.

Häcken–Brommapojkarna 2–2 (0–1)

Allsvenskan, Nordic Wellness Arena

Mål: 0–1 (8) Lukas Björklund (Mads Hansen), 1–1 (47) Adrian Svanbäck (Amor Layouni), 2–1 (70) Självmål, 2–2 (89) Andreas Troelsen (Oliver Zandén).

Varningar, Häcken: Adam Lundkvist, Filip Helander. Brommapojkarna: Lukas Björklund.

