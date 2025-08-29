Tuff match slutade med förlust för Brest mot Lens

Lens-seger med 3–1 mot Brest

Morgan Guilavogui matchvinnare för Lens

Andra raka segern för Lens

Det svängde i matchen i Ligue 1 herr mellan Lens och Brest på Stade Bollaert-Delelis. Bortalaget Brest hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Lens matchen och vann till slut med 3–1.

PSG nästa för Lens

Matchen förblev jämn målmässigt till Brest tog ledningen i 24:e minuten, genom Mama Balde. I den 55:e minuten fick Brest Radoslaw Majecki utvisad.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Florian Thauvin på straff och kvitterade för Lens.

Morgan Guilavogui gav Lens ledningen med knappa kvarten kvar.

3–1-målet kom på tilläggstid, när Adrien Thomasson slog till och gjorde mål. Thomasson fullbordade därmed Lens vändning.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Lens med 3–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 april på Stade Francis-Le Ble.

Nästa motstånd för Brest är Paris FC. Lagen möts söndag 14 september 17.15 på Stade Francis-Le Ble.

Lens–Brest 3–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 0–1 (24) Mama Balde, 1–1 (60) Florian Thauvin, 2–1 (78) Morgan Guilavogui, 3–1 (90) Adrien Thomasson.

Varningar, Lens: Ruben Aguilar.

Utvisningar, .

Nästa match:

Brest: Paris FC, hemma, 14 september