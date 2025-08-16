Tuff match slutade med förlust för Brommapojkarna mot Alingsås IF

Alingsås IF segrade – 3–2 mot Brommapojkarna

Avgörande målet kom i 85:e minuten.

Tilde Karlsson med två mål för Alingsås IF

Det svängde i matchen i Damallsvenskan mellan Alingsås IF och Brommapojkarna på Mjörnvallen. Bortalaget Brommapojkarna hade ledningen i halvtid, med 2–1, men efter pausen vände Alingsås IF matchen och vann till slut med 3–2.

Elsa Blomgren blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 85 minuter.

Elsa Blomgren blev matchvinnare

Gästande Brommapojkarna tog en tidig ledning. Louise Lillbäck slog till på pass av Sara Frigren, redan i åttonde minuten.

Alingsås IF kvitterade till 1–1 i 26:e minuten, genom Tilde Karlsson.

Brommapojkarna tog ledningen alldeles före halvtidspausen, genom Frida Thörnqvist framspelad av Ida Bengtsson. Tilde Karlsson, återigen, kvitterade för Alingsås IF på pass av Karin Lundin i 79:e minuten.

Och med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Elsa Blomgren. Därmed hade Alingsås IF vänt matchen.

Förlusten var Brommapojkarnas sjätte uddamålsförlust.

Det här betyder att Alingsås IF ligger på 13:e plats i tabellen, och Brommapojkarna är på tolfte plats.

Nästa motstånd för Brommapojkarna är Malmö FF. Lagen möts lördag 23 augusti 13.00 på Grimsta IP.

Alingsås IF–Brommapojkarna 3–2 (1–2)

Damallsvenskan, Mjörnvallen

Mål: 0–1 (8) Louise Lillbäck (Sara Frigren), 1–1 (26) Tilde Karlsson, 1–2 (44) Frida Thörnqvist (Ida Bengtsson), 2–2 (79) Tilde Karlsson (Karin Lundin), 3–2 (85) Elsa Blomgren.

Varningar, Alingsås IF: Isabella Svanström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alingsås IF: 1-0-4

Brommapojkarna: 0-1-4

Nästa match:

Brommapojkarna: Malmö FF, hemma, 23 augusti