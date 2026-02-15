Tuff match slutade med förlust för Udinese mot Sassuolo

Sassuolo vann med 2–1 mot Udinese

Andrea Pinamonti avgjorde för Sassuolo

Andra raka förlusten för Udinese

Det svängde i matchen i Serie A mellan Udinese och Sassuolo på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli. Hemmalaget Udinese hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Sassuolo matchen och vann till slut med 2–1.

Verona nästa för Sassuolo

Oumar Solet öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Udinese ledningen.

Armand Lauriente slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Sassuolo. Sassuolo gjorde också 1–2 i 58:e minuten när Andrea Pinamonti fick träff. Pinamonti fullbordade därmed Sassuolos vändning.

Udinese har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster och två förluster och 6–8 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Sassuolo med 3–1.

Nästa motstånd för Udinese är Bologna. Lagen möts måndag 23 februari 20.45 på Stadio Renato Dell’Ara.

Udinese–Sassuolo 1–2 (1–0)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 1–0 (10) Oumar Solet, 1–1 (57) Armand Lauriente, 1–2 (58) Andrea Pinamonti.

Varningar, Udinese: Jordan Zemura, Jurgen Ekkelenkamp, Arthur Atta. Sassuolo: Tarik Muharemovic, Alieu Fadera, Woyo Coulibaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-0-3

Sassuolo: 3-0-2

Nästa match:

Udinese: Bologna, borta, 23 februari 20.45