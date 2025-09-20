Tuff match slutade med seger för Älmhult mot Rosengård

Seger för Älmhult med 3–2 mot Rosengård

Andra raka segern för Älmhult

Älmhults sjunde seger

Det svängde i matchen i division 1 södra dam mellan Älmhult och Rosengård på Älmekulla 1 A, Älmevallen, Älmhult. Bortalaget Rosengård hade ledningen i halvtid, med 2–1, men efter pausen vände Älmhult matchen och vann till slut med 3–2.

Älmhult–Rosengård – mål för mål

Bakom de tre poängen för Älmhult låg mål från Paula Jaskari, Saga Sthen och Nathalie Vingsand, medan Alva Kroksmark och Ellen Leijon Kraft gjorde Rosengårds mål.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Älmhult med 9–16 och Rosengård med 7–12 i målskillnad. Det här var Älmhults fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds tredje uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Älmhult på tionde plats i tabellen medan Rosengård är på sjunde plats.

Lördag 27 september möter Älmhult Vellinge borta 13.00 och Rosengård möter Örby hemma 13.30.