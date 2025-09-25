Tuff match slutade med seger för Barcelona mot Real Oviedo

Tredje raka segern för Barcelona

Real Oviedo nu 18:e, Barcelona på andra plats

Alberto Reina nätade för Real Oviedo

Det svängde i matchen i La Liga mellan Real Oviedo och Barcelona. Hemmalaget Real Oviedo hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Barcelona matchen och vann till slut med 3–1.

Segern var Barcelonas femte på de senaste sex matcherna.

Robert Lewandowski bakom Barcelonas avgörande

Real Oviedo tog ledningen i 33:e minuten, genom Alberto Reina. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Eric Garcia träff och kvitterade för Barcelona.

Barcelona gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Robert Lewandowski hittade rätt.

1–3-målet kom med två minuter kvar att spela, när Ronald Araujo slog till och gjorde mål. Därmed hade Barcelona vänt matchen.

Det här betyder att Real Oviedo ligger kvar på 18:e plats i tabellen och Barcelona på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari.

Nästa motstånd för Barcelona är Real Sociedad. Lagen möts söndag 28 september 18.30 på Camp Nou.

Real Oviedo–Barcelona 1–3 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (33) Alberto Reina, 1–1 (56) Eric Garcia, 1–2 (70) Robert Lewandowski, 1–3 (88) Ronald Araujo.

Varningar, Real Oviedo: Eric Bailly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 1-0-4

Barcelona: 4-1-0

Nästa match:

Barcelona: Real Sociedad, hemma, 28 september