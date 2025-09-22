Tuff match slutade med seger för HBK mot Värnamo

HBK vann med 2–1 mot Värnamo

Självmål avgjorde för HBK

Fjärde förlusten i följd för Värnamo

Det svängde i matchen i Allsvenskan mellan Värnamo och HBK på Finnvedsvallen. Hemmalaget Värnamo hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände HBK matchen och vann till slut med 2–1.

Ett självmål avgjorde matchen efter 59 minuter.

I och med detta har Värnamo fyra förluster i rad.

Hammarby nästa för HBK

Värnamo tog ledningen i 21:a minuten, genom Ajdin Zeljkovic på pass av Kai Meriluoto. Direkt efter pausen nätade Villiam Granath framspelad av Naeem Mohammed och kvitterade för HBK.

Laget tog ledningen i 59:e minuten.

Värnamo har en vinst och fyra förluster och 8–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan HBK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Värnamos tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även HBK:s femte uddamålsseger.

Det här betyder att HBK ligger på 13:e plats i tabellen och Värnamo är på 16:e och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstads BK med 4–2.

Söndag 28 september spelar Värnamo borta mot Malmö FF 16.30 och HBK mot Hammarby hemma 14.00 på Örjans Vall.

Värnamo–HBK 1–2 (1–0)

Allsvenskan, Finnvedsvallen

Mål: 1–0 (21) Ajdin Zeljkovic (Kai Meriluoto), 1–1 (47) Villiam Granath (Naeem Mohammed), 1–2 (59) Självmål.

Varningar, Värnamo: Noah Shamoun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Värnamo: 1-0-4

HBK: 2-1-2

Nästa match:

Värnamo: Malmö FF, borta, 28 september

HBK: Hammarby IF, hemma, 28 september