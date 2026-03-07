Tuff match slutade med seger för Red Bull Leipzig mot Augsburg

Red Bull Leipzig vann med 2–1 mot Augsburg

Självmål avgjorde för Red Bull Leipzig

Andra raka segern för Red Bull Leipzig

Det svängde i matchen i Bundesliga mellan Red Bull Leipzig och Augsburg på Red Bull Arena Leipzig. Bortalaget Augsburg hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Red Bull Leipzig matchen och vann till slut med 2–1. Stor matchhjälte blev självmål, med sitt 2–1-mål på stopptid.

Red Bull Leipzig–Augsburg – mål för mål

Augsburg tog ledningen i 39:e minuten genom Robin Fellhauer.

Yan Diomande kvitterade för Red Bull Leipzig assisterad av Conrad Harder i 76:e minuten. Laget tog ledningen i 90:e minuten.

Red Bull Leipzig har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Augsburg har tre vinster och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Leipzig med 6–0.

Red Bull Leipzig tar sig an VfB Stuttgart i nästa match borta söndag 15 mars 19.30. Augsburg möter Borussia Dortmund borta lördag 14 mars 15.30.

Red Bull Leipzig–Augsburg 2–1 (0–1)

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 0–1 (39) Robin Fellhauer, 1–1 (76) Yan Diomande (Conrad Harder), 2–1 (90) Självmål.

Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Noahkai Banks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 3-2-0

Augsburg: 3-0-2

Nästa match:

Red Bull Leipzig: VfB Stuttgart, borta, 15 mars 19.30

Augsburg: Borussia Dortmund, borta, 14 mars 15.30