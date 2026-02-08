Tunga sviten fortsätter för Rio Ave efter förlust mot Braga

Braga segrade – 3–0 mot Rio Ave

Bragas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ricardo Horta med två mål för Braga

Sviterna höll i sig när Braga mötte Rio Ave på hemmaplan i Primeira Liga herr. Braga vann och har nu fyra raka segrar medan Rio Ave har fyra raka förluster. Matchen slutade 3–0 (1–0).

Det här var nionde gången den här säsongen som Bragas målvakter höll nollan.

Florian Grillitsch gjorde avgörande målet

Florian Grillitsch gjorde 1–0 till Braga efter bara fyra minuter.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Ricardo Horta ökade ledningen. Ricardo Horta gjorde också 3–0 i 90:e minuten.

Nästa motstånd för Rio Ave är Moreirense. Lagen möts måndag 16 februari 21.15 på Estadio dos Arcos.

Braga–Rio Ave 3–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (4) Florian Grillitsch, 2–0 (73) Ricardo Horta, 3–0 (90) Ricardo Horta.

Varningar, Braga: Leonardo Lelo. Rio Ave: Gustavo Mancha.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 4-1-0

Rio Ave: 1-0-4

Nästa match:

Rio Ave: Moreirense, hemma, 16 februari 21.15